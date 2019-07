Megan Rapinoe es criticada en redes por este video

Megan Rapinoe se consagró como campeona mundial con la selección de Estados unidos y se volvió popular por sus peticiones de igualdad.

Todos se ‘enamoraron’ de Rapione por su forma de jugar y por su constante lucha ante la desigualdad en cuanto a los salarios entre hombres y mujeres.

Pero este fin de semana, Megan Rapione se convirtió, en cambio, en el blanco de miles de críticas por su actitud en cuanto a los fanáticos que fue calificada como «mala» por parte de los usuarios de redes sociales.

Todo responde a un video publicado en redes en el que se ve a Rapione mientras firma el balón de un pequeño fan, pero los internautas resaltaron que la jugadora de fútbol «ni siquiera ve» al pequeño que se molestó en acercarse a pedirle su firma,.

Según Yahoo, » En redes sociales la polémica está abierta, pues mientras algunos la atacan por su actitud, y afirman que «ya se le subió la fama», otros la defienden y dicen que si no lo volteó a ver, fue por la premura de entrar al aire durante la premiación».

USA’s Women’s footballer Megan Rapinoe signs a ball for a fan without even looking at them. Poor kid…



Thoughts? 💭



pic.twitter.com/eU9DY9c06C