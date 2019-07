Meghan Markle y Kate Middleton eligieron el lugar perfecto para ser fotografiadas y así acabar con los rumores de su enemistad

Dentro de la realeza siempre ha importado más los gestos que las palabras y por eso inventaron el protocolo, para que les sea más fácil expresar lo que quieren decir con gestos sin tener que decir ni una palabra. En el caso de la enemistad entre Meghan Markle y Kate Middleton, ellas han entendido que hace falta una imagen contundente que termine de una vez por todas con los rumores entre ellas.

En vista de que su salida del pasado miércoles a un partido de polo benéfico no fue suficiente para los medios por no habérselas visto conversar mucho entre ellas, ambas duquesas decidieron dar al mundo lo que tanto buscaba: verlas acudir juntas a un acto voluntariamente y no por obligación.

El acto al que asistieron Markle y Middleton este sábado fue el Wimbledon, mismo escenario en el que hace un año las dos acudieron a una cita en solitario pero al que, a partir de esa ocasión, han asistido por separado. Sin duda eligieron el mejor lugar para escenificar su acercamiento.

Demostraron que todo está bien entre ellas y además disfrutaron en directo de la tan esperada final femenina en el que se enfrentaron Serena Williams, gran amiga de la suquesa de Sussex; y la rumana Simona Halep.

Con este hecho queda confirmado que Meghan ha retomado con fuerza su vida social, después de haber pasado casi dos meses desaparecida cuidando de Archie y posiblemente buscando una niñera para él.

Fuente: Glamour