Melania Trump es criticada por su ‘descuido’ en el Día de la Independencia

Los usuarios de redes no perdonan nada, ni siquiera el más mínimo descuido. Así fue lo que pasó con lo sucedido el 4 de Julio con Melania Trump.

La Primera Dama de Estados unidos lució un vestido blanco de una famosa diseñadora mundial, pero en medio del evento llegó la lluvia y el agua marcó su figura lo que dejó a la vista sus pezones.

Es algo que le puede pasar a cualquier persona, pero los usuarios de redes no dejaron pasar el momento, captaron fotos y videos y la criticaron por lucir un vestido de ese color cuando, al parecer, todos sabían que llovería.

Braless? In a white dress? In the rain? Who thought this was a good idea? #MelaniaTrump #FourthofJuly #FourthofJuly2019 #TrumpParade pic.twitter.com/dfpPiLSr1P