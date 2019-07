Nicolas Cage cancela por sinusitis viaje a Festival mexicano de Guanajuato

El actor estadounidense Nicolas Cage canceló por una sinusitis su participación en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) que este domingo le entregaría la ‘Cruz de plata’ por su destacada trayectoria en el cine, informaron los organizadores.



La directora del festival, Sarah Hoch, dijo en un conferencia de prensa, que el actor estadounidense les expresó que lamentaba profundamente no poder asistir a su homenaje y a la conferencia magistral que tenía programada en San Miguel de Allende, una de las sedes del encuentro en el central estado mexicano de Guanajuato.



La cancelación obedeció a indicaciones médicas, apuntó la funcionaria del Festival, que transcurre del 19 al 28 de julio.



“Esto debido a que está pasando por una sinusitis aguda que al complicarse le impide volar a México como estaba planeado. El talentoso actor tiene una nueva producción en puerta y esto también ha influido para que su equipo avalara el dictamen médico que le impide realizar el vuelo, ya que está por filmar su siguiente película”, comentó la funcionaria mexicana.



Desde hace unos cuatro días los organizadores del Festival sabían que Nicolas Cage estaba enfermo, confesó Sarah, pero el propio actor había dicho que sí podría viajar a México, hasta que su equipo le pidió que consultara a su médico.



“Por eso no lo anunciamos antes; cambiamos (el vuelo del actor) de jueves a viernes, luego a sábado. Todavía pensábamos que subiría al avión, sus chats eran que no iba a fallar”, dijo Sarah, quien adelantó que tras disculparse, el actor se dijo dispuesto a visitar el próximo Festival.



La noche de domingo, en el Jardín Principal de San Miguel de Allende, se tenía prevista una alfombra roja y el homenaje a Nicolas Cage; la conferencia magistral del actor estaba programa para este lunes a las 9:00 horas.



En los 22 años del GIFF solamente ha habido dos cancelaciones, dijo Sarah, la de Nicolas Cage y la del director Tim Burton.



El Festival de Cine de Guanajuato se desarrolla desde el 19 de julio y culminará el 28 de julio. en las sedes de San Miguel de Allende y la ciudad de Guanajuato.



Este año el país invitado es Filipinas y en la lista de homenajeados figuran los actores mexicanos José Carlos Ruiz y Queta Lavat, el cineasta Gus Van Sant, quien recibió el pasado viernes la ‘Cruz de plata’ y el británico Terry Gillian quien dictará una conferencia magistral un día antes de la clausura.

Fuente: EFE