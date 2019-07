Panamericanos Lima 2019: Equitador chileno es marginado tras dopaje positivo por marihuana

El Comité Olímpico de Chile (COCH) y la Federación Ecuestre confirmaron la marginación del equitador Mauricio González Calderón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras dar positivo por marihuana en un control antidopaje.



González debía competir en la prueba de Adiestramiento en la competición ecuestre de los Panamericanos y el dopaje positivo se detectó en un control interno realizado por la Federación Ecuestre, señaló el COCH en un comunicado.



Según el texto, el deportista fue marginado del equipo de los Panamericanos y suspendido provisionalmente tras arrojar un «resultado analítico adverso por detectarse la presencia de Tetra-Hidro-Canabinol (THC), Metabolito de Marihuana».



«El Comité Olímpico de Chile reafirma su tolerancia cero con el dopaje, sea cual sea la sustancia prohibida detectada en los controles, y aboga por el juego limpio en todas sus dimensiones», agrega el comunicado.



A la situación de Mauricio González se sumó una publicación del diario La Tercera según la cual los ciclistas Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, que están en Lima con la delegación de Chile, fueron sorprendidos el pasado 24 de junio con sustancias prohibidas en el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín.



Cabrera y Peñaloza viajaron entonces a Colombia en el marco de su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima y portaban, según la policía colombiana, altas dosis de clonazepam (estupefaciente), vitaminas, unas ampollas con un líquido indeterminado y Androgel (testosterona), expresamente prohibido en las normas antidopaje.



Las autoridades colombianas no retuvieron a los deportistas, pero sí requisaron los estupefacientes, que si bien no están prohibidos por dopaje, deben administrarse con receta médica.



Según un informe enviado por la Aduana de Colombia a la Federación de Ciclismo de ese país, el clonazepam fue incautado porque los chilenos «no presentaron ninguna clase de dictamen médico».



Preguntados por el periódico en Lima, Cabrera y Peñaloza no quisieron referirse al incidente, que ocurrió en momentos en que el COCH desafilió a la Federación de Ciclismo de Chile tras reiterados casos de dopaje, y abrió un proceso de reestructuración de la misma, con la asesoría de las Confederación Panamericana del deporte del pedal.



«Es algo que habíamos escuchado por rumores, pero nunca nos llegó nada formal», comentó por su parte Germain Pérez, presidente de la desafiliada federación de Ciclismo.



En Lima 2019, Peñaloza está inscrito en pruebas de pista y ruta y Cabrera en pista.

Fuente: EFE