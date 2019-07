Precandidato presidencial argentino visita a Lula en prisión

Alberto Fernández, precandidato a la presidencia de Argentina con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula, visitó este jueves al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, donde se encuentra detenido desde 2018.

“Los argentinos tenemos un enorme cariño por Lula. Su prisión no nos pasa desapercibida”, dijo Fernández, quien llegó a la Superintendencia de la Policía Federal acompañado por el excanciller brasileño Celso Amorim.

Fernández fue ungido como cabeza de fórmula por la propia peronista Kirchner (2007-2015) en mayo, en una decisión que pateó el tablero político cuando muchos especulaban que ella aspiraría a un tercer mandato como presidenta.

“Lula es un hombre de cuya inocencia no dudo. Su prisión es una mácula al estado de derecho, me preocupa enormemente”, aseguró Fernández luego del encuentro.

El líder del Partido de los Trabajadores y expresidente brasileño (2003-2011) está preso, condenado por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en una causa por la que la justicia lo encontró culpable de recibir un departamento como soborno de una empresa constructora.

La fórmula que encabeza Fernández competirá el 11 de agosto en las elecciones primarias argentinas para oficializar al candidato hacia octubre, cuando el actual mandatario conservador Mauricio Macri buscará la reelección.

Alberto Fernández comparó la situación de la expresidenta, quien enfrenta múltiples procesos por corrupción, con la de Lula: “Hay un forzamiento de pruebas y una persecución similar”.

Jair Bolsonaro le ha brindado su apoyo a Macri en su búsqueda de un nuevo mandato. En reiteradas ocasiones, el gobernante brasileño se ha mostrado preocupado por el destino de Argentina después de octubre.

Este jueves, horas antes de la visita de Fernández a Lula, Bolsonaro dijo que teme que Argentina se encamine a una situación similar a la que atraviesa Venezuela.

“Tenemos un posible problema en el sur de América, en nuestra querida Argentina. Más importante incluso que buscar una solución para Venezuela, es buscar una manera de que (Argentina) no vuelva a manos de políticos muy amigos de petistas (del Partido de los Trabajadores) que gobernaron nuestro país en el pasado”, dijo Bolsonaro este jueves.

Consultado por la comparación entre un eventual próximo gobierno kirchnerista con la realidad de Venezuela, Fernandez buscó bajar el tono de la polémica. “No es serio decir eso, no le voy a contestar”, respondió. Y soltó: “Que hable mal de mí, (Bolsonaro) no sabe el favor que me hace”.

Fernández había sido jefe de gabinete por el kirchnerismo durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer período de Cristina, pero salió del gobierno en 2008. A partir de ese momento, pasó al campo opositor y se convirtió en un acérrimo crítico del kirchnerismo hasta este año.

Por último, el candidato kirchnerista criticó este jueves el acuerdo de libre comercio alcanzado por los bloques del Mercosur y la Unión Europea.

“Si es lo que suponemos, vamos a tener que revisarlo”, dijo Fernández, quien aclaró que todavía se desconocen los detalles del acuerdo, pero que teme que condene a la Argentina a un “proceso de desindustrialización”.

