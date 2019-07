Quintana: «Esta victoria es una recompensa a tanto trabajo»

El colombiano Nairo Quintana, ganador este jueves de la etapa 18 del Tour de Francia, aseguró que la victoria es «una recompensa hecha a conciencia» y se la dedicó «al equipo, a la familia y al país, que siempre ha apoyado».



«Es una recompensa a tanto trabajo. Hemos trabajado a conciencia, bien, pero hasta ahora las cosas no nos han salido. Pero no hemos dejado de insistir», afirmó el ciclista del Movistar, que pasó del duodécimo al séptimo puesto de la general, a 3.54 del líder, el francés Julien Alaphilippe.



«Sabía que podía ser un gran día para mí. Hablamos con el equipo para ver diferentes tipos de estrategia. Nos ha salido la victoria de etapa, pero también intentábamos que Mikel (Landa) pudiera adelantar posiciones», comentó el colombiano, que ahora está a 2.19 del podium.



«Es una victoria para todo el equipo que ha trabajado muy fuerte y me ha ayudado mucho. Teníamos tristeza cuando perdí tiempo, pero esta victoria va dedicada a mis compañeros, a mi familia y mi país, que siempre ha estado ahí», dijo.



«Es una emoción ganar este tipo de etapa. Era un día para escaladores y he estado presente», dijo.

