Realizan exorcismo en el congreso de Estados Unidos

El sacerdote de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebró una ceremonia eclesiástica para expulsar a «todos los espíritus de la oscuridad» que llenaron la sala donde se votó para condenar los tuits calificados como «racistas», del presidente Donald Trump hacia cuatro miembros del Congreso.

Patrick Conroy, sacerdote, explicó que la semana fue difícil y contenciosa, por lo que los espíritus oscuros parecen haber estado en juego en la Cámara de Representantes.

«En tu Santo nombre, ahora expulso a todos los espíritus de la oscuridad de esta cámara, espíritus que no provienen de ti», dijo, y a continuación pidió que «los espíritus de la sabiduría y la paciencia descienda sobre todos, a fin de que ningún espíritu de la oscuridad tenga lugar entre nosotros».

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: «This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people’s house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You.» pic.twitter.com/DleRYUtLWV