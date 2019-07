¿Qué pasa cuando un celular, una computadora o cualquier aparato electrónico termina su vida útil? Muchas veces los dejamos en la bodega por meses o años, pero cuando queremos desecharlos no sabemos a quién acudir. Hoy en día la problemática de la basura tecnológica genera un debate a nivel mundial, para muchos países no es sencillo gestionar este tipo de residuos, que no deben ser tratados como desechos comunes, pues emanan arsénico, mercurio, plomo y otras sustancias tóxicas. Investigamos esta problemática para saber qué se está haciendo en nuestro país en cuanto a reciclaje tecnológico.