Relámpago impacta a un pequeño bote en Boston (VIDEO)

Un velero amarrado en un pequeño puerto de Boston, Estados Unidos, fue alcanzado por un relámpago y el momento fue captado en video.

Según RT, «Harry Minucci se refugió del mal tiempo en el Columbia Yacht Club cuando filmó ese incidente, que no provocó heridos».

Los medios locales reportan que la embarcación sufrió daños considerables.

LIGHTNING STRIKES: Sparks flew from the mast of a sailboat in Boston Harbor as strong thunderstorms moved through New England over the weekend. https://t.co/V88Buko0pJ pic.twitter.com/sfrqKi2CFN