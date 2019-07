Roban un cadáver de una morgue y se lo llevan entre dos en una motocicleta

La Policía Nacional de República Dominicana investiga el robo de un cadáver de la morgue del hospital Jaime Mota de la ciudad de Barahona (sur) por parte de un grupo de personas que, tras sacar el cuerpo de las instalaciones en una camilla, se lo llevaron en una motocicleta con fines desconocidos.



El portavoz de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, informó que se trata del cadáver de un hombre que falleció este viernes en el centro hospitalario, en el que ingresó la pasada madrugada con heridas de bala tras enfrentarse a tiros a una patrulla de la institución que lo abatió.



Agentes del cuerpo del orden están investigando la identidad de las personas que se llevaron el cuerpo en la mañana de este viernes, probablemente familiares o amigos del fallecido, pero hasta el momento no se han realizado detenciones por el peculiar robo, del que circulan imágenes de vídeo a través de redes sociales y diarios digitales.



En el vídeo se aprecia cómo, a plena luz del día, varios hombres sacan el cadáver hasta la calle en una camilla, y cómo uno de ellos le tapa la cabeza al difunto con una prenda de ropa que se había quitado previamente.



A continuación, y con ayuda de otro de los implicados en el robo, el individuo con el torso descubierto carga con el cuerpo en brazos y se sube en una motocicleta que conducía otra persona que lo estaba esperando a unos metros de la puerta de la morgue.



Todo esto, sin encontrar la más mínima oposición y ante múltiples testigos que observaban cómo se llevaban el cuerpo en la motocicleta, colocado sobre el regazo del copiloto.



Incluso se escucha a la persona que grababa el video con su teléfono celular hablando con otra persona que manifiesta su extrañeza porque nadie haga nada, y a la que contesta que eso no está permitido, pero que no hay policía para evitar que se lleven cuerpo, probablemente a su casa, según aventuran mientras presencian el inusual traslado.



Al difunto, que aún no presentaba rigor mortis cuando lo sacaron de la morgue, aún no se había practicado la autopsia, que se debía realizar en el Instituto Regional de Ciencias Forenses de Azua.

Fuente: EFE