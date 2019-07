Rusia insta a No Alineados disminuir dependencia del sistema bancario de EEUU

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, instó este domingo a los miembros del Movimiento de países No Alineados (Mnoal) a «disminuir nuestra dependencia» del sistema bancario de Estados Unidos.



Durante una reunión ministerial del Mnoal, bloque en el que Rusia participa como observador, Riabkov dijo: «debemos protegernos de los abusos políticos del sistema bancario de Estados Unidos».



Por ello, instó a los países del Movimiento, cuyos representantes se juntaron este fin de semana en Caracas, a «disminuir nuestra dependencia» y, por contra, «hacernos multipolares también con respecto a las finanzas y las monedas».



Además, sostuvo que los métodos que Estados Unidos ha seguido con Venezuela, como las sanciones económicas a altos funcionarios del Gobierno, «son similares a los que ha usado en otros países donde han querido un cambio de régimen».



Asimismo, Riabkov dijo que la asistencia a los países en necesidad «debería ser más bien para aliviar la situación y, en lugar de eso, pasa lo opuesto».



Durante el encuentro, los integrantes del Mnoal defendieron la vigencia de los principios de la Carta de Naciones Unidas para resolver temas como la crisis venezolana y rechazaron el uso de lo que llamaron «medidas coercitivas».



Los No Alineados firmaron una declaración que defiende el respeto a las directrices de la carta constitutiva de la ONU como la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional.



El Mnoal, formado por más de 100 países, nació en 1961 durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética con la idea de mantener una posición neutral en el conflicto no declarado entre ambas superpotencias.



Venezuela acoge hasta este domingo a los representantes del Movimiento con miras a la preparación de la cumbre del bloque que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia de manos de Venezuela, a la cabeza desde 2016.

Fuente: EFE