Se abrió la puerta de un camión blindado y hubo una lluvia de dólares

Una autopista de Atlanta, Estados Unidos, fue el escenario de una verdadera lluvia de dólares, después de que la puerta de un camión blindado se abriera y el dinero volara.

Cuando los espectadores se percataron del hecho no dudaron en arriesgar sus vidas para recoger la mayor cantidad de dólares como les fuera posible. El acto quedó registrado en un vídeo, en donde se puede apreciar como una docena de personas salen de sus autos y corren para recoger los billetes.

Dunwoody Police tell me it is possible well over $100,000 in cash covered 285 West last night after a door on an armored truck came open. If you picked up any of the cash police are asking you to return it or you could be charged with theft. https://t.co/H5PaYx5nkP #11Alive pic.twitter.com/WY9gWzRj1n