Stevie Wonder anuncia que le harán trasplante de riñón

Stevie Wonder sorprendió a sus admiradores durante un concierto en Londres cuando anunció el sábado en la noche que se tomará un receso porque le trasplantarán un riñón a finales de septiembre.

La leyenda musical, de 69 años, comunicó su decisión después de tocar “Superstition” al final de su actuación en el concierto British Summer Time en el amplio parque Hyde de la capital británica que estaba totalmente lleno.

Dijo que hizo el anuncio para acallar los rumores y para tranquilizar a sus seguidores porque estará bien.

“Voy a hacer tres presentaciones y después me tomaré el receso”, afirmó. “Van a operarme. Me van a trasplantar un riñón a finales de septiembre de este año”.

Cuando dijo que estará bien y encontraron a un donador fue aclamado por la multitud de decenas de miles de personas que colmaban el parque desde el escenario hasta donde se perdía la vista.

“Vine aquí para darles mi amor y para agradecerles el suyo”, afirmo. “Entre nosotros no habrá rumores. Estoy bien”.

No brindó mayor información sobre el problema de su riñón. Según artículos publicados en fecha reciente, Wonder enfrenta un problema de salud grave.

Un representante de Wonder no atendió de momento la solicitud de The Associated Press para que facilitara detalles sobre la enfermedad del artista.

Stevie Wonder ha tenido un activo calendario, incluida su presentación durante el reciente funeral del rapero asesinado Nipsey Hussle en Los Ángeles.

Wonder, que ha ganado más de dos docenas de Premios Grammy, ha creado una cadena de éxitos durante su larga carrera que comenzó cuando actuaba como Little Stevie Wonder. Sus clásicos incluyen “You Are the Sunshine of My Life” y “Living for the City”.

Wonder se veía bien físicamente durante el concierto, en el que tocó varios de sus éxitos y rindió homenaje a ídolos musicales como Aretha Franklin, Marvin Gaye y John Lennon, que incluyó una emotiva versión de “Imagine” dex Beatle casi al final del espectáculo.

