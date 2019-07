Técnico del United dice que futuro de Pogba no le preocupa

El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, eludió las preguntas sobre el futuro del mediocampista Paul Pogba y señaló el miércoles que el francés “nunca ha sido una preocupación” para él y que el equipo no tiene que vender jugadores.

Pogba, quien considera una posible transferencia, con el Real Madrid y la Juventus que suenan como los principales contendientes, estaba entre los jugadores que llegaron a Perth, Australia, el lunes para una visita de 10 días con dos partidos incluidos. El francés dijo el mes pasado en Tokio que se siente listo para un cambio pese a que le quedan dos años de su contrato.

“Ha habido muchos rumores y especulación, por supuesto, sobre todos nuestros jugadores o muchos de ellos, tanto de llegadas como de salidas”, comentó Solskjaer el miércoles durante su primera conferencia de prensa en dos meses. “Para mí, son negocios como siempre. Cuando estás en el Manchester United, esperas que estas cosas pasen durante el verano”.

“Por lo que sé hasta ahora, no tenemos ninguna oferta por ninguno de nuestros jugadores así que no hay otra cosa que decir más que Paul (Pogba), y la mayoría de nuestros jugadores, tienen contratos largos. Somos el Manchester United. No tenemos que vender jugadores”.

El técnico no ha notado ninguna diferencia en el comportamiento o trabajo de Pogba durante los entrenamientos.

“Cuando está en el terreno de juego, es un verdadero profesional y un chico orgulloso”, dijo Solskjaer. “Ha estado fantástico en lo que va del entrenamiento. Paul nunca ha sido una preocupación para mí”.

El Manchester United terminó en sexto sitio en la Liga Premier inglesa la temporada pasada, 32 puntos detrás del campeón Manchester City.

“Sabemos que el año pasado fue decepcionante, pero también sabemos que tenemos que mejorar este año”, señaló Solskjaer. “Tenemos que reducir la brecha en una liga muy competitiva y tenemos trofeos que ganar. El United tiene que recuperarse y la pretemporada ha sido muy alentadora”.