Top 10 de las mejores canciones de Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los intérpretes latinoamericanos más famosos de los últimos años. Es por eso que a continuación te presentamos el Top 10 de sus mejores canciones:

«Ahora te puedes marchar» (1987) fue el primer sencillo del disco “Soy como quiero ser”. Es la versión en español del tema «I Only Want To Be With You» de Dusty Springfield que se lanzó en 1963.

«Cuando calienta el sol» (1987), este tema forma parte del disco “Soy como quiero ser” y se convirtió en el himno de los años 80.

«Un hombre busca a una mujer» (1987), fue producida por Juan Carlos Calderón, quien influyó mucho en el estilo musical del intérprete.

«La Incondicional» (1989), Luis Miguel lanzó su álbum “Busca una mujer” que incluyó este tema y con el cual desprendió con gran éxito. Este tema fue el más popular del disco.

«Entrégate» (1990) es una canción producida y arreglada por Juan Carlos Calderón. Fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum de estudio nominado al Premio Grammy y se convirtió en su quinta canción en ser número uno en la lista Billboard Top Latin Songs.

«Tengo todo excepto a ti» (1990) es sin duda uno de los temas más románticos del cantante y formó parte de su disco 20 años.

«No sé tú» (1991) formó parte de su disco “Romance”, el cual fue el primer álbum de boleros.

«Hasta que me olvides» (1993) es una canción escrita por Juan Luis Guerra. Fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum “Aries”. La canción alcanzó el número uno en la lista de Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos, convirtiéndose en su décima canción número uno en la lista.

Recibió una nominación a la Canción Pop del Año en la sexta edición de los Premios Lo Nuestro, pero perdió por » Nunca Voy a Olvidarte » de Cristian Castro.

«Por debajo de la mesa» (1997) fue el primer sencillo del álbum “Romances” y con el cual ganó un premio Grammy.

«O tú, o ninguna» (1999) esta canción fue lanzada en el disco “Amarte es un placer” con el cual ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Latino del año, en 2000.