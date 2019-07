Tres libras de joyas son extraídas del estómago de una joven

Médicos de la India quedaron consternados tras atender a una joven que ingresó a una sala de urgencias con una grave constipación tras tragar al menos tres libras de joyas y monedas.

Runi Khatun, una joven de 26 años, fue la protagonista de la sorprendente historia. Aparentemente ella tomaba las joyas cuando se encontraba sola en la tienda de bisutería de su hermano y se las tragaba cada vez que tenía hambre.

Un día, Runi comenzó a vomitar después de comer y su aspecto era notablemente demacrado, por lo que fue llevada de urgencia al hospital. Tras practicarle varios estudios, los doctores detectaron diversos objetos en el estómago de la mujer.

Después de una semana, Runi fue operada y le extrajeron 90 monedas, 69 cadenas, 80 aretes, 8 relicarios, 11 anillos para la nariz, 4 llaves, 5 pulseras para el tobillo y un reloj. Elementos que están valorados en un promedio de 60 mil dólares.

