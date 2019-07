Trump anuncia la ‘muerte’ de Arnold Schwarzenegger y el actor responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, soltó un comentario sorprendente durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. «Arnold Schwarzenegger… ¿sabes qué? Ha muerto… yo estaba ahí», expresó el presidente.

El mandatario soltó el comentario mientras hablaba con el periodista Hunter Walker, quien de vio obligado a contextualizar las palabras del presidente con un tuit en el que especificaba que Trump se refería a las bajas cuotas de audiencia del show cuando el exgobernador de Califronia estaba al frente del mismo.

Sin embargo, lejos de dejar pasar desapercibido el comentario malintencionado de Trump, Schwarzenegger ha contestado a través de Twitter: «Todavía sigo aquí: ¿Quieres que comparemos las declaraciones de impuestos?».

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK