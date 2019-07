Trump nomina como director de Inteligencia Nacional a un congresista afín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la futura nominación de John Ratcliffe, un congresista republicano afín al mandatario, como director de Inteligencia Nacional (DNI, en inglés), en sustitución de Dan Coats, con quien la Casa Blanca no mantiene una buena sintonía.



«Me complace anunciar que el muy respetado congresista John Ratcliffe de Texas será nominado por mí para ser el director de Inteligencia Nacional», escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.



El presidente, que destacó que el congresista ejerció de fiscal federal en el pasado, consideró que el próximo jefe de los servicios de inteligencia estadounidenses «inspirará y liderará con grandeza al país que ama».



Asimismo, Trump anunció que Coats dejará su cargo el próximo 15 de agosto y que el nombre de su reemplazo mientras Ratcliffe se somete al proceso de aprobación por parte del Senado será anunciado en breve.



«Me gustaría agradecer a Coats por su gran servicio a nuestro país», concluyó.



Ratcliff es miembro del comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., por lo que el pasado miércoles fue uno de los legisladores encargados de interrogar al exfiscal especial Robert Mueller sobre los resultados de la investigación de la llamada «trama rusa».



El congresista fue uno de los republicanos que criticó con mayor vehemencia los motivos de una investigación que, en última instancia, buscaba esclarecer si el equipo de campaña de Trump se coordinó con el Kremlin de cara a las elecciones de 2016, una pesquisa a la que el mandatario suele referirse como «caza de brujas».



«Estoy de acuerdo con el presidente (del comité, Jerrold) Nadler cuando dice que Donald Trump no está por encima de la ley. Pero, maldita sea, seguro que tampoco está por debajo», le espetó Ratcliff a Mueller al poner en duda las conclusiones de su investigación.



La salida del veterano Coats es un secreto a gritos en Washington desde hace tiempo debido a la mala sintonía que existe entre el jefe de los servicios de inteligencia y el inquilino de la Casa Blanca, quienes siempre se han mostrado en desacuerdo en lo que respecta a la injerencia rusa en los últimos comicios presidenciales.



Mientras que Coats, con base a los informes de inteligencia elaborados por el FBI y la CIA, ha acusado a Moscú de intentar influir en las elecciones, el mandatario ha puesto en duda que su homólogo ruso, Vladímir Putin, haya podido actuar de esa manera.



Uno de los momentos en que estas diferencias quedaron más patentes tuvo lugar en julio del año pasado cuando Trump anunció por sorpresa que había invitado a Putin a visitar la Casa Blanca.



Coats, que en ese momento participaba en una conferencia, reaccionó bromeando: «Repítemelo ¿Te he escuchado…? Bueno, eso va a ser algo especial».



Según han informado este domingo algunos medios locales, Trump y Coats, que coincidieron el pasado jueves en una ceremonia de honor en el Pentágono, podrían haber aprovechado este encuentro para abordar la marcha del director del DNI.

