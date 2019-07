Un hombre y su perro se reúnen después de nueve años

Rob Smith, un hombre de Reino Unido, se reencontró con su perro luego de nueve años de su desaparición. Smith había perdido a su mascota en julio del 2010, cuando su labrador negro llamado Buster era un cachorro.

El hombre asegura que buscó a su mascota durante semanas, incluso involucró a más de la mitad de su comunidad para encontrar a su perro que desapareció del jardín de su madre, pero pasaron los años y no obtuvo resultados.

Pero una llamada le devolvería la esperanza, una clínica veterinaria ubicada a 16 kilómetros de su casa, le informó que un residente encontró a su mascota y la pudieron identificar gracias a su microchip.

Smith dijo que tan pronto como llegó el can se avalanzó sobre él y comenzó a lamerlo.

Dog owner reunited with pet Labrador Buster nine years after the pup disappeared https://t.co/amBgL5jZVK pic.twitter.com/HG1CySfrXD