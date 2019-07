Video de una mosca zombi se volvió viral

El pasado 21 de julio la cuenta de Twitter ‘Nature is Scary’ publicó un video que dejó a todos los internautas con la boca abierta y de hecho un poco escandalizados.

El clip recoge el momento en el que una mosca sostiene y mueve con sus patas su propia cabeza decapitada, como si se tratara de un juguete para ella.

Según RT, «la grabación ya suma casi 200.000 vistas y cuenta numerosos comentarios. Al final dle video, la mosca deja súbitamente de moverse».

A fly holding its head after it was swatted off pic.twitter.com/kvpHC7nBoj