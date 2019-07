Zlatan Ibrahimovic vuelve a causar polémica con contundente respuesta

Zlatan Ibrahimovic volvió a apuntarse un «KO» ante un reportero. De cara al duelo entre el Galaxy y LAFC, se ha instalado la polémica.

La víctima, en esta ocasión, fue un periodista y de paso, el jugador mexicano Carlos Vela, su próximo rival en el derby de Los Angeles y máximo goleador de la MLS.

En un momento de la entrevista, le preguntan a Zlatan si se considera el mejor de la MLS. Luego, preguntan al sueco qué opina sobre el goleador mexicano Carlos Vela. Ahí es cuando Ibrahimovic sacó su arsenal y disparó sin miedo.

Ante la pregunta directa: «¿Eres mejor que Carlos Vela?», y luego de mostrar los datos de goleo del mexicano, Zlatan contestó.

«Por mucho (soy mejor). Si él está en su mejor nivel, ¿cuántos años tiene?, 29, y está jugando en la MLS. Cuando yo tenía 29 años estaba jugando en Europa, gran diferencia», dijo en entrevista para ESPN.

Eso sí, Zlatan resaltó la calidad de Vela en el campo y mencionó que es un jugador importante para la MLS.»Creo que es efectivo. Hace goles, entrega asistencias, creo que está en su nivel más alto ahora. Lo está haciendo bien, así que es importante para su equipo y para MLS, probablemente, es muy importante. Esa es parte de mi responsabilidad, parte de mi trabajo. Lo estoy intentando, pero ¿competir con él? Eso no es importante».

También habló sobre estancia en la MLS. Afirmó que «Decidí venir aquí porque dije que un día iba a jugar en Estados Unidos y les iba a mostrar cómo jugar el deporte, desafortunadamente, tuve una lesión que me detuvo en el proceso pero al final vine y me siento bien y todavía siento que puedo jugar y eso es lo más importante. Vine a jugar, a demostrar incluso si no tengo nada que demostrar y a ganar porque creo que si ganas dejas una marca y eso es bueno, estoy en busca de estos trofeos que disputamos y todavía tengo pasión por el deporte porque si estuviera satisfecho me hubiera retirado hace mucho tiempo».