Antes de iniciar la producción de este reportaje, no imaginábamos la cantidad de usos que se le podía dar a estas pequeñas semillas, sus fuertes colores son sin duda su carta de presentación y sirven para poner matices no solo a las comidas, también a textiles e incluso al rostro. En la cocina, son ideales para darle sabor a platos de sal y dulce, pero sus beneficios van mucho más allá, tiene grandes nutrientes, es un extraordinario repelente y cuenta la leyenda que ayudó al pueblo tsáchila a superar una de las más mortíferas epidemias, cómo no dedicarle un espacio al Achiote.