Así responde el exprotagonista al anuncio de Disney de relanzar Home Alone

Tras el anuncio que hizo Disney de volver a producir la película Home Alone, convertida en un clásico del cine navideño, como atractivo para su nuevo servicio de streaming, Macauley Culkin alzó la voz.

El actor de 38 años protagonizó en 1990 la versión original y fue sin duda la película que lo encumbró como la gran estrella infantil de Hollywood en la década de los noventa.

Culkin dio vida al personaje de Kevin McAllister, un chiquillo que su familia olvida en casa cuando parten de vacaciones rumbo a Francia, para pasar la Navidad en París.

Por medio de su cuenta de Twitter, Macauley bromeó sobre cómo luciría Kevin en este 2019… el resultado resultó muy cómico:

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA