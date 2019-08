Bombero pierde a sus tres hijos en un incendio mientras atendía una falsa alarma

Luther Jones, un bombero de Pensilvania, perdió a sus tres hijos en un incendio que arrasó la guardería en la que se encontraban, mientras él estaba a unas cuadras respondiendo a otra emergencia que resultó ser una falsa alarma.

Según las primeras investigaciones, se cree que el incendio pudo ser causado por una sobrecarga eléctrica. Las autoridades dijeron que encontraron muchos cables conectados debajo del sofá de la sala.

En total fueron cinco niños de entre 8 meses y 7 años de edad, los que estaban durmiendo en las camas del segundo piso de la guardería cuando inició el incendio.

Five young children die in a house fire in Erie, Pennsylvania pic.twitter.com/VKImg0l0iA