En la última cinta de Tarantino, ‘Once Upon a Time In Hollywod’, Brad Pitt demuestra que a sus 55 años, no hay nada que lo pare.

Parece que los años no han pasado en vano para el actor que, décadas atrás, se hizo un referente del fitness gracias a su personaje en ‘El club de la pelea’. Aunque si lo analizamos detenidamente, nunca dejó de serlo.

Por esto, es innegable su capacidad de conservar una excelente forma física, lo que resulta muy pertinente al querer hablar del intenso entrenamiento de combate al que se sometió el actor para poder rodar sus escenas de acción:

Calentamiento

Se sabe que Pitt comenzó cada entrenamiento con una llamada «secuencia dinámica de calentamiento”, la cual se basa en realizar las posiciones básicas (pero intensas) de las artes marciales. Este calentamiento está diseñado para mejorar la movilidad y flexibilidad del cuerpo.

Entrenamiento de Artes Marciales

La experta en acrobacias Zoe Bell, en una entrevista con Men’s Journal, reveló que algún que Pitt entrenaba tanto antes como después de un día completo de rodaje y, posteriormente, aprendía artes marciales de la mano de una experto.

Gif/Sony Pictures

Para este papel en concreto. se practicaron las artes marciales filipinas, disciplina que incluye, entre otras cosas, la lucha con barra. Brad tuvo que aprender a moverse con rapidez y precisión, a la vez que ser capaz de proteger sus órganos durante el combate.

Peleas a puño cerrado

Para no caer en el aburrimiento propio de una rutina repetitiva, Pitt también practicó luchas sin armas. Por supuesto que Pitt ya sabía los movimientos básicos del Boxeo, sin embargo, con su entrenador ahondaron en esta materia y aprendieron nuevas técnicas como el «puño martillo» y el contraataque.

Fuente: Revista GQ