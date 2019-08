Brasileño Caio Bonfim dice que oro del ecuatoriano Pintado fue «mérito de osadía»

Caio Bonfim, medallista de bronce mundial en 2017 y quien en el último aliente perdió este domingo el oro en la prueba de marcha atlética de los Juegos Panamericanos, afirmó que la victoria del ecuatoriano Brian Daniel Pintado no le sorprendió ni le decepcionó porque «fue un mérito de osadía».

«No fue sorpresa. Intenté trabajar bien, pero él estaba muy bien. Fue un mérito de osadía, propia de quien busca conseguir lo máximo», dijo el fondista nacido hace 28 años en Sobradinho, próximo a Brasilia.

«Yo trabajé pero no conseguí vencer. No me frustra porque yo entrené bien, competí bien y pienso que al final el ecuatoriano tuvo mas osadía para hacer lo mejor», insistió Bonfim, quien lideró la prueba de los 20 kilómetros a partir del paso por los 12.

El brasileño deslizó críticas al rigor de los árbitros, que en la prueba femenina penalizó a su compatriota Érica Rocha de Sena, lo que la llevó a amenazar con renunciar a la carrera.

El incidente terminó con la brasileña en el podio pero su profunda decepción con la medalla de bronce.

«Aquí el arbitraje es muy duro y por eso traté de ser más técnico en mi recorrido», manifestó al explicar los cuidados que tuvo para tratar de llegar a la meta al frente, hasta que en los últimos metros el ecuatoriano fulminó a todos con su soberbia acelerada.

Fuente: EFE