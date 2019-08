Britney Spears y el lado oscuro de la fama

La cantante Britney Spears compartió en Instagram un mensaje en el que dejó ver que la fama y el dinero no garantizan la felicidad, pues señaló que su vida en Los Ángeles no ha sido sencilla.

A través de un mensaje en su cuenta en Instagram, en la que tiene más de 22 millones de seguidores, la «Princesa del Pop» dejó ver el lado oscuro de los reflectores y también de las redes sociales.

La estrella de la música publicó una imagen con la frase «pon mucha atención en la gente que no aplaude cuando tú ganas» y confesó que a veces se siente sola y no siempre sabe en quién confiar.

«La vida en Los Ángeles es un viaje. Puede ser solitaria a veces. Nunca sabes en quién confiar y algunas personas pueden ser falsas. Tengo un círculo de amigos muy pequeño y simplemente hago lo que me hace feliz. Me rompe el corazón ver los comentarios en mis posts a veces, así que simplemente decido no verlos más… dejemos que los haters hagan lo que saben hacer mejor …¡odiar!».

La confesión de Britney llega meses después de que la cantante enfrentara una nueva recaída en su salud mental.

El pasado abril se supo que la cantante había sido internada en una clínica psiquiátrica debido a una profunda angustia que sufre por la enfermedad de su padre, Jamie Spears, quien fue sometido a dos cirugías.

Fuente: Infobae.com