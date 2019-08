Cocodrilos se toman las calles inundadas de la India

Las fuertes lluvias en la India han provocado que un río de Vadodara se desborde, provocando que los cocodrilos que habitan ahí se filtren por las calles inundadas de la localidad.

En un vídeo captado por los habitantes, se puede observar como uno de los reptiles se aproximan lentamente hacia dos perros que estaban en la calle sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. El cocodrilo muerde a uno de los canes en la parte trasera, provocando que aullara de dolor y se alejara rápidamente.

Received via WhatsApp. Baroda flooding. People look on and capture videos as crocodile attacks dogs. See how frightened the poor dogs are. These people should be flogged pic.twitter.com/QKIE5GgCRM