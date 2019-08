Investigadores del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (España) informaron, el pasado jueves, que han descubierto una nueva mutación genética “rara” responsable de crear una inmunidad natural contra el virus del sida.

La mutación fue encontrada en una misma familia española afectada por una enfermedad distrofia muscular de cinturas del tipo 1F y se ubica en el gen de Transportina 3.

Se sabe que la Transportina 3 es una proteína celular que se encarga del transporte de proteínas entre el citosol (parte del citoplasma celular sin los orgánulos y el núcleo) y el núcleo de la célula, y lleva algún tiempo en las investigaciones científicas.

José Alcami , virólogo del Instituto de salud, señaló que el virus del VIH es seguramente el virus mejor conocido de todos, sin embargo, explica que:

«Aún hay muchas cosas que no conocemos bien. Por ejemplo, no sabemos por qué el 5% de los pacientes infectados no acaban teniendo sida. Hay mecanismos de resistencia a la infección que entendemos muy mal».