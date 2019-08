Dueño de restaurante no aguantó la crítica de unos turistas

Un grupo de turistas españoles visitó un restaurante en Albania, pero se quejaron de la comida y del servicio que recibieron.

Luego de esto, el dueño del restaurante los atacó en el automóvil en el que los turistas se movilizaban junto a sus guías albanos.

Según RT, » El hombre enloquecido se lanzó contra el capó del vehículo en el que se encontraban también dos albaneses, conductor y guía, y rompió el parabrisas».

After 3 km the owner tried to open the drivers door, trying to attack him. That was the moment the driver and terrified Spanish tourist managed to escape the enraged restaurant owner. It is said that the owner went mad, after Spanish tourists complained about the bad food. pic.twitter.com/2VA78P4VHj