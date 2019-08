El ‘eterno’ capitán del Real Madrid tendrá una serie documental en Amazon Prime Video, en la que muestra su vida profesional, personal y familiar a todos los fanáticos de su carrea.

La compañía presentó el tráiler oficial del documental ‘El corazón de Sergio Ramos’ en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo, en el que se retrata la vida cotidiana de Ramos mostrando un lado completamente nuevo del jugador.

De hecho, el avance recoge los testimonios de su mujer, Pilar Rubio, y su madre, Paqui García.

Youtube/Prime Video UK

La nueva serie detalla los inicios del jugador en el Sevilla hasta su liderazgo en la Selección y en el Real Madrid. Al respecto, Ramos reconoce abiertamente que:

«Todo el mundo no está, quizás, preparado para eso. No es nada fácil»

’El corazón de Sergio Ramos’ se estrenará el próximo 13 de septiembre en más de 200 países por la pantalla de Amazon Prime Video. Además, el metraje se une a la creciente lista de series documentales deportivas, en la que se incluye ‘All or Nothing: Manchester City’, ‘This Is Football’, ‘Inside Borussia Dortmund’, entre otras. Todas ellas siendo contenido original de la plataforma.

Fuente: Revista Hola