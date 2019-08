En Los Desayunos de 24 Horas nos acompañó el Defensor del Pueblo Freddy Carrión para analizar la deuda con los maestros y maestras jubiladas, la situación del sistema carcelario y la crisis migratoria venezolana.

Carrión afirmó que para la situación de los jubilados ya se había tomado una solución; sin embargo, el gobierno ha manifestado que el presupuesto asignado para esta deuda ya no existe.

En este sentido considera que ni los bonos ni una colaboración ciudadana son las medidas más viables, debido a que los maestros jubilados necesitan el dinero en efectivo por su condición de vulnerabilidad y los ciudadanos no pueden solucionar una responsabilidad del gobierno.

Por otra parte, sobre la situación del sistema carcelario afirmó que es un tema muy complejo que no va a ser resuelto sino no se fortalece el sistema penitenciario y no se le ata al proceso de rehabilitación.

Finalmente, sobre la migración venezolana, afirmó que es un problema grave debido a que ya se han generado ataques de xenofobia y la capacidad del Estado se está desbordando. Además, manifestó que los actos delictivos están ligados a esta problemática, por lo cual propone generar medidas de seguridad en la frontera norte.