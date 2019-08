Estudio revela cómo son las personas que envían fotos de partes íntimas

Según los psicólogos de la Universidad Estatal de Pensilvania, los hombres que envían este tipo de imágenes tienen una gran necesidad de validación, presumen para sentirse aceptados. El problema es que solo se valoran a través de sus partes sexuales.

En un nuevo artículo publicado en el Journal of Sex Research ha revelado las características más comúnmente asociadas con los hombres que envían instantáneas involuntarias.

El exhibicionismo, el narcisismo, la apertura a otra sexualidad y simplemente el sexismo fueron los principales rasgos que surgieron entre los 1,087 hombres que admitieron a los investigadores si habían enviado fotos de sus penes.

En el estudio se determinó que estos hombres demostraron niveles más altos de narcisismo y respaldaron un sexismo más ambivalente y hostil que los que no envían estas imágenes.

Los investigadores señalaron que el estudio se dirige principalmente a hombres heterosexuales, porque “la cultura que rodea las imágenes genitales no solicitadas compartidas entre hombres que tienen sexo difiere notablemente de la cultura heterosexual”.

El estudio continúa explicando que esto no sugiere que solo aquellos que se identifican exclusivamente como hombres puedan enviar una foto de sus partes íntimas (las personas transgénero y no binarias también pueden enviar fotos íntimas), sino que el acto de enviar imágenes no solicitadas de los genitales parece ser relativamente exclusivo para aquellos que tienen un pene “.

De los 1.087 participantes, el 48 por ciento de los hombres admitieron haber enviados fotos privada sin ser solicitadas. Algo que, tristemente, no es demasiado inusual.

El documento señala una “mentalidad transaccional” como la mayor motivación detrás del envío de fotos de pene, es decir, la envían porque quieren recibir un desnudo a cambio.

La “búsqueda de pareja” se clasificó en segundo lugar, a pesar del hecho de que los investigadores señalan que “las mujeres tienden a no apreciar o corresponder a la recepción de estas imágenes”.

Los investigadores encontraron que la mayoría de los hombres “no tienen la intención de causar daño o producir estados psicológicos negativos” con sus fotos no solicitadas, a pesar de que es literalmente una forma de acoso sexual.

Esta investigación quiere proporcionar información sobre temas contemporáneos como el acoso sexual en línea, la cultura de citas en línea y las relaciones de género.

Otro estudio, que se dio a conocer en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Sociología en la ciudad de Nueva York, afirma que las mujeres son cuatro veces más propensas que los hombres a compartir desnudos y ha escribir textos sexuales para sentirse empoderadas o mantener al receptor interesado.