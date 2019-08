Filtran bocetos del que sería el PlayStation 5

LetsGoDigital reveló los diseños de un nuevo dispositivo desarrollado por Sony, si bien el portal no dice de qué se trata, varios internautas y expertos en juegos de video se atrevieorn a decir que ese sería el nuevo PlayStation.

Yusuhiro Ootori aparece como uno de los desarrolladores de esta nueva patente, el mismo que formó parte del desarrollo del PlayStation 4, y esa es la razón más fuerte de los internautas para creer que esta vez se trata de la evolución de su consola favorita.

Según RT, » Las imágenes incluidas en el documento dejan entrever una estructura simétrica y una carcasa dotada de numerosas salidas de ventilación. Dos segmentos en su parte superior forman una letra ‘V’, algo que podría interpretarse como un cinco —de la numeración romana—, en referencia a la quinta entrega del PlayStation; pero son solo suposiciones».

El desarrollador de juegos de la compañía Codemasters, Matthew Stott, escribió un tuit en el que aclaraba que se trata de un «Kit para desarrolladores de elementos del PS5», pero la publicación fue eliminada pocos minutos después, sin aclarar definitivamente de qué se trata.

Con base en esos bocetos, el portal LestGoDigital hizo diseños en 3D y los publicó como el posible diseño del PS5.

3D renders of that PS5 dev kit patent by LetsGoDigital pic.twitter.com/SDxnOxhf89