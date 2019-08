Fotógrafo capta al ‘Hippogriff’ de Harry Potter, en la vida real

El fotógrafo Mark Williams quiere demostrar que el mundo está lleno de criaturas extrañas y curiosas especies, por eso se dedica a observar y captar lo que sucede en la vida silvestre.

Durante una de sus expediciones, Williams consiguió fotografiar a una criatura muy similiar al ‘Hipogriff’ que aparece en la saga de Harry Potter. Se trata de un ‘picozapato’: un ave muy difícil de encontrar.

El ave que suele medir un metro y medio de alto y pesar cerca de seis kilos, fue visto en el lago Victoria, Uganda. El fotógrafo pudo realizarle fotografías y hasta un vídeo que Williams compartió en sus redes sociales.

When I saw shoebill on my tl, I only thought of hippogriff #GOT7#갓세븐@GOT7Official pic.twitter.com/p93Y6qqwoV