Indignación en redes contra cazadores que mataron a un león

Un reciente video compartido en redes sociales muestra la celebración de un grupo de cazadores tras haber matado a quemarropa a un león.

En el video se mira cómo el felino corre hacia los cazadores armados con rifles, en un aparente intento de atacarlos para defenderse.

Sin embargo, el animal recibe los disparos casi de inmediato, por lo que cae al piso mientras los cazadores festejan.

No se ha podido establecer dónde ni cuándo se filmó el hecho, pero el video viral ya tiene más de

El desgarrador clip, acompañado de la frase «Retuitee si cree que debería haber una prohibición mundial de la caza de trofeos», acumula millones de reproducciones y ha sido compartido alrededor del mundo.

Please retweet if you think that there should be a worldwide ban on trophy hunting.pic.twitter.com/BWe688Vh7P