Jenni Lee, del cine para adultos a la indigencia

Un canal de televisión neerlandés publicó una serie de reportajes desde el pasado julio, en el que recogían varios pasajes de las vidas de personas que viven en la indigencia.

esta semana, varios medios internacionales, se percataron que una de las mujeres que aparecía en estos reportajes era nada más y nada menos que una exactriz de cine para adultos, conocida como Jenni Lee.

Según RT, » Stephanie Sadorra, más conocida en el mundo de la industria porno por el seudónimo de Jenni Lee, compartió con los reporteros del canal la conmovedora historia de su vida, pasando de grabar películas para adultos a la indigencia».

La rubia vive en túnel de Las Vegas y confiesa que aún debe figurar entre las 100 actrices de cine para adulto más famosas de la industria.

Jenni Lee, debutó en el cine para adultos a los 21 años de edad y ahora que tiene 37 afirma tener todo lo que necesita viviendo en la indigencia y que la gente es muy amable entre sí en ese mundo que muchos desconocen.

«[Vivir sin techo en un túnel de Las Vegas] no es tan difícil como se podría pensar. Todos son muy respetuosos, las personas aquí son muy buenas entre sí, algo que creo que no suele pasar [en la superficie]», dijo la mujer. «Claro, no hay agua, pero me gusta. Tales dificultades crean camaradería», explica en el documental.