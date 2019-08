Joven se queda ciega de un ojo tras calentar huevos en el microondas

Bethany Rosser leyó en una página de internet que se podían cocinar huevos en el microondas siempre y cuando se añadiera sal y agua para que no explotara, y decidió seguir la receta.

La joven de 22 años puso el menor tiempo posible y con la potencia más baja los huevos, cuando abrió la puerta del microondas los huevos explotaron repentinamente y el accidente le quemó la parte izquierda de rostro.

Según RT, «Como resultado, Rosser perdió la visión en uno de sus ojos y por ahora queda incierto si se trata de un daño permanente. Los doctores que la trataron de urgencia prometen que no tendrá cicatrices en el rostro, aunque sí advierten que su piel mantendrá manchas de decoloración».

'I've been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face' https://t.co/ts1exDzTrq