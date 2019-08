Los clubes europeos que han mostrado interés por el delantero ecuatoriano Leonardo Campana serían: Juventus, AC Milán y Real Madrid. Los equipos deberán decidir en las próximas semanas si cuentan con él para la próxima temporada.



Campana, que milita en el Barcelona de Guayaquil, suena en Europa desde su buen desempeño en el Sudamericano Sub’20 de Chile y después por su participación en el Mundial de Polonia.



Esta semana, un medio italiano difundió que el Nápoles ofertó por el jugador 5 millones de euros. La negociación, según fuentes de Efe, fue calificado como «verdad a medias».



«Hay interés, no se habló de dinero», dijeron las fuentes al resaltar que han visto también un interés «firme» de parte de Juventus, Milán y Real Madrid.



De apenas 19 años, Campana está representado por el brasileño Frederico Penna, quien la semana pasada estuvo en Europa para reunirse con representantes de estos tres clubes.



Se sabe que «Leo» tiene contrato hasta diciembre con el Barcelona SC de Guayaquil. No obstante, el contrato incluye opción de compra, lo que obliga al jugador a que, cualquier decisión que sea tomada en coordinación con su actual equipo, este no pondrá obstáculos a su salida.



En cualquier caso, el futuro del delantero ecuatoriano debe decidirse en las próximas semanas, ya que el mercado de fichajes concluye en Italia el 25 de agosto, en España el 2 de septiembre y solo en Portugal se estira hasta el 22 del próximo mes.

Fuente: EFE