Kerly Real seguirá en el fútbol de España

El fútbol para Kerly Real es una parte fundamental de su vida, y por ello sigue entregando el máximo en cada entrenamiento.

La futbolista ecuatoriana tendrá su segundo año en Córdoba de España, tras la renovación de su contrato.

Real tuvo unas breves vacaciones en Ecuador, donde recargó energía para su regreso a España.

“Muy contenta de haber renovado con el equipo, y asumir este reto. El fútbol español tiene un nivel alto, juego de volante y lateral por derecha”, dijo Kerly Real.

Tuvo contactos con El Nacional de Ecuador, pero no se concretó. “Iba a jugar en El Nacional para playoffs, pero no se dieron las cosas por problemas con el transfer. Además el equipo ya me pidió que regrese a España”, explicó.

También se refirió al fútbol femenino en Ecuador y en especial sobre la selección. “Para mi la mejor entrenadora que tuvo la Selección Femenina fue Vanessa Arauz y me gustaría que ella regrese”, comentó.