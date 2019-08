¿Kylie Jenner se operó? Estas son las fotos en bikini que desataron miles de críticas

Unas recientes fotografías que Kylie Jenner publicó en Instagram luciendo su figura en bikini, desataron críticas y dudas acerca de si la más pequeña del clan Kardashian se sometió a cirugías estéticas para aumentar su trasero.

Kylie posó con un bikini azul a bordo de un yate que cuesta nada menos que USD 1,200.000 por semana.

Aunque en las imágenes no se aprecia a totalidad su figura, Kylie dejó ver lo suficiente como para que entre los casi 26.000 comentarios que recibió abundaran aquellos en los que sus seguidores se preguntaban si se había aumentado los glúteos.

Kylie, quien recientemente cumplió 22 años, ha modificado su apariencia en los últimos años, pues aquella adolescente de figura esbelta y labios delgados se convirtió en una mujer de formas exuberantes con unos labios el doble de gruesos.

Y aunque Kylie no suele hablar abiertamente de los cambios en su apariencia, en un capítulo del reality Keeping up with the Kardashians, en 2015, la entonces adolescente confesó que sus labios delgados siempre le habían causado inseguridad, por eso los modificó con rellenos.

Fuente: Infobae.com