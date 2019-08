Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido rivales por más de una década. Los dos astros del fútbol han sido los protagonistas en muchos clásicos españoles (Barcelona vs Real Madrid) e inclusive fuera del campo de juego.

Por esto, en la gala de la UEFA para sortear la fase de grupos de la Champions, sus asientos quedaron estratégicamente juntos y por supuesto, las cámaras se voltearon a ellos en una impensable entrevista.

En la gala, llevada a cabo en Mónaco, la presentadora británica Reshmin Chowdhury interrumpió la ceremonia para entrevistar a los dos jugadores y preguntarles sobre su relación profesional.

Ante la pregunta sobre si se echan de menos, Messi comentó:

Luego de estas declaraciones, el turno fue de Cristiano, quién de manera elocuente, respondió la misma pregunta afirmando su admiración:

Es curioso porque compartimos el mismo escenario por 15 años, yo y él. No sé si esto pasa mucho en el fútbol, las dos personas en el mismo nivel. Así que no es fácil. Y como sabemos, tuvimos una buena rivalidad, no hemos cenado todavía pero puede ser en el futuro, así que es genial”.