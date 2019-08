Lo que dijo Alfaro tras la victoria en Quito

Gustavo Alfaro, director técnico de Boca Juniors, aprovechó para desquitarse por algunas críticas recibidas en el último tiempo, sobre todo por la decisión de haber ido a Quito con varios días de anticipación.

“Uno puede estar en una tribuna y discutir, pero escuché muchas cosas que me parecieron injustas. No me sorprende. Toda mi vida fue así. Siempre me pasó», indicó Alfaro.

Y agregó: «Un día ascendí con Olimpo y al otro día el presidente me echó porque decía que no podía dirigir en Primera. Que nunca di la talla en el lugar donde estoy. Lo único que se es callarme y trabajar. Lo que me interesa es lo que sienten los jugadores”, resaltó.

Y agregó que, seguramente, si Boca perdía lo hubiesen sacrificado en la plaza pública.