Los candidatos a premio Puskás de la FIFA

Este lunes la FIFA publicó los videos de los 10 candidatos a ganar el premio Puskás al mejor gol de la temporada 2019/20.

Un panel de expertos de la FIFA eligió a los goles candidatos, anotados entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019.

Para votar puedes hacerlo hasta el lunes 1 de septiembre a medianoche, que se cierra la fase de votación abierta a los aficionados.

Luego, los tres goles que sean seleccionados recibirán la votación entre los FIFA Legends, de la cual saldrá el ganador del Premio Puskás de la FIFA.

Recuerda que puedes votar aquí

