Los peores incendios en los últimos cinco años golpean Brasil

La ciudad de Sao Paulo en Brasil que quedó a oscuras por varias horas este lunes 20 de agosto.

Eran las tres de la tarde cuando la oscuridad cubrió a la metrópoli por completo.

La ciudad está a más de 3.000 kilómetros de la Amazonia, pero igual sufrió los efectos de los incendios forestales.

El fuego, que se extendía desde hace días por las áreas selváticas y se propagaban por los Estados de Acre, Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, y el mal tiempo alcanzaron la tarde de ayer la ciudad de Sao Paulo.

Inmensas áreas de la Amazonia y del Pantanal ardían en llamas y el fuerte humo, transportado por el viento en dirección al sureste, impregnó el aire de la ciudad. Brasil vive la mayor oleada de incendios de los últimos cinco años.

