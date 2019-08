Márquez sobre su derrota «hemos estado ahí, luchando por la victoria»

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) aseguró tras concluir segundo la carrera de Silverstone que «en un circuito en el que ‘a priori’ nos era muy desfavorable hemos estado ahí, luchando por la victoria y eso es lo positivo».

«Ayer lo dije, hay pilotos en entrenamientos que no van todo el rato a tope, sólo algunas vueltas, y Rins es uno de ellos; sabía que en este circuito las Yamaha y Suzuki, con este motor diferente que llevan, eran los principales rivales», explicó.

Márquez aseguró que «intuía perfectamente lo que podía pasar, por eso a mitad de carrera he cortado gas, lo he dejado adelantar pero he visto que Rins cortaba más y que en una vuelta Viñales nos recuperaba un segundo».

«Es en ese momento cuando he pensado ‘no hagamos tonterías’, lideraré la carrera, haré el desgaste y lo he hecho, al final casi me sale, no ha faltado mucho, pero dos vueltas antes de meta ya me ha enseñado qué es lo que quería hacer, lo sabía, pero pensé ‘que hago’, no tengo más neumático, por mucho que acelere no, quizás era demasiado y ahí es donde casi me caigo, he tenido que cortar un poco; en cualquier caso creo que se ha cumplido el objetivo», afirmó el piloto de la escudería Repsol Honda.

«Ya dije ayer que el objetivo era sacar puntos a Dovizioso, aunque no me gusta sacar puntos sin todos en pista, pero en este caso Dovizioso, sin que fuera error suyo, ha cometido un cero», señaló Márquez.

Sobre la caída de Dovizioso y Quartararo, Marc Márquez reconoció que «curiosamente le había dicho al equipo antes de la carrera que sólo quería saber algo si le pasaba cualquier cosa a Quartararo y Dovizioso».

«He pasado la primera vuelta y he visto a los dos en la pizarra y la verdad es que ahí cambia un poco la carrera porque no tienes que arriesgar tanto y quizás eso ha sido un punto clave porque mi plan era arriesgar mucho en las cuatro o cinco primeras vueltas y cuando he visto eso he estado ahí cuatro vueltas dudando si apretar o no», comentó Márquez.

«Ahí es cuando Rins se ha enganchado y cuando te enganchas aquí -en Silverstone- es muy difícil abrir hueco, pero mi plan era tirar muy, muy fuerte durante las cinco primeras vueltas, pero con esa información he dudado y creo que ahí se ha decidido la carrera y por mucho que tirara he visto que estaba ahí y pensé ‘nos la jugaremos al final’ y no ha podido ser», lamentó el líder del mundial.

Una nueva derrota, la segunda consecutiva, en un mano a mano con otro rival, pero Marc Márquez asegura que «duele mucho, mucho más, la de Austria, porque te recuperan puntos y aquí no, ha recuperado puntos Rins, pero está a ciento uno».

«Celebrar victorias gusta y la gente las celebra por todo lo alto, pero nosotros queremos celebrar otro campeonato, que es por lo que estamos trabajando y no hay nada hecho, así que tenemos que seguir con la misma mentalidad», recalcó Márquez.

Fuente: EFE