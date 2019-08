Miley Cyrus reveló cuándo no pudo volver a ser Hannah Montana

Miley Cyrus fue entrevistada por ‘Elle’ y en esa conversación reveló un pasaje de su vida artística y personal que marcó un antes y después en su historia del mundo del espectáculo.

La rubia cantante confesó que se terminó de alejar por completo de su personaje Hannah Montana luego de haber tenido relaciones sexuales por primera vez cuando tenía 18 años.

“En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si… me hubiera vuelto mayor de repente»,

dijo MIley Cyrus.