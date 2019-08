Ricardo Montaner se casó por sexta vez

Cuando hablamos de matrimonio se nos viene a la cabeza unión, compromiso, lealtad y fidelidad, para las antiguas generaciones significa eternidad, estabilidad y permanencia.

Hoy por hoy es difícil encontrar parejas que tienen muchos años de casados, pero Ricardo Montaner es la excepción, el matrimonio con su esposa Marlene Rodríguez tiene 30 años.

Las tres décadas de unión entre Montaner y Marlene fueron celebradas con un gran festejo, esa es la sexta vez que contraen matrimonio, la renovación de votos se llevó a cabo en la isla Santorini, Grecia.

Montaner publicó en su cuenta Instagram imágenes de su boda acompañadas del siguiente texto :»Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera… ¿por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz. Aún creo en el matrimonio y en el para siempre».

De esta manera Montaner nos expresó la felicidad que lo embargaba en ese momento y la dicha de poder compartir más tiempo junto a su compañera de vida.

Fuente: Infobae