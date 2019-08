Según un nuevo reportaje de la revista Deadline, Sony Pictures y Marvel Studios no han logrado llegar a un nuevo acuerdo por los derechos de uno de sus personajes estrella, Spider-Man. Esta nueva irregularidad significaría que ya no formará parte del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

El reportaje afirma que Disney y Sony se han estancado en sus negociaciones. Esto luego de cinco películas en las que ha participado el superhéroe.

Estos fuertes rumores apuntarían a que, ni Marvel Studios ni Kevin Feige, producirán películas de Spider-Man. Además, tampoco colaborará en las próximas películas anunciadas para la fase cuatro.

Actualmente Disney, compañía que posee los derechos del personaje, se lleva un porcentaje de los ingresos de Spider-Man Homecoming y Far From Home, sin embargo, el reportaje explica que ahora Disney querría dividir las ganancias mitad y mitad, algo que no le agradaría a Sony Pictures.

A la fecha, una nueva película de Spider-Man no está prevista para la fase cuatro de Marvel, sin embargo, filtraciones aseguraban que había dos filmes más en los planes de las compañías. Y por supuesto, contando con la actuación de Tom Holland.

